Mesailerine yüzlerce merdiven basamağı çıkarak başlıyorlar. Basamakların bitimiyle ulaştıkları, 1 metrekarelik kabinlerde kendilerine eşlik eden mesai arkadaşları ise; telsiz, telefon ve radyo.

Günlerinin neredeyse yarısı yerden onlarca metre yüksekte geçen "kule vinç operatörleri" inşaat sektörünün korkusuz kahramanları.

Bu riskli ve zorlu mesleğin inceliklerini 5 yıldır kule vinç operatörlüğü yaparak kazanan Mevlüt Ekici ile konuştuk.

"İşimizin adı dikkat"

Mesleğe başladığı yıllarda az da olsa korku yaşadığını anlatan Mevlüt Ekici, “Yaklaşık 5 senedir bu işi yapıyorum, ilk zamanlar biraz zorlandım. Tabi ilk zamanlar korku, cesaret ve özgüven eksikliği oluyor. İşimizin adı dikkat. Dikkat, cesaret ve tecrübe. Bunlardan biri olmazsa olmaz. Onun dışında keyifli bir işimiz var” ifadelerini kulandı.

"Çalışma esnasında kimseye zarar gelmemesi için eğitim alınmalı"

Sahada kendilerini en çok zorlayan durumun yeterli tecrübeyi edinmemiş çalışanlar olduğunu söyleyen Ekici, “Normalde elhamdülillah işimizin hiçbir zorluğu yok, işimizin ehliyiz. Zaten buraya çıkabilmek, bu işi yapabilmek bir tecrübe gerektiriyor. Aşağıdaki arkadaşlarımızın tecrübesiz oluşu, bizim işimizi zorlaştırıyor. Çalışma esnasında kimseye bir zarar gelmemesi için eğitimli olunması bizi hoşnut eder. Eğitimlerde öncelikle kule vinci tanıyoruz. Vincin her bir parçasını ayrı ayrı öğreniyoruz. Bunları bilmezsek bu iş olmaz” dedi.

En yakın mesai arkadaşları radyo

Çalışırken çoğunlukla kendisine radyoda çalan müziğin eşlik ettiğini belirten Mevlüt usta, sözlerine şöyle devam etti:

“Meslektaşlarım da iyi bilir, biz çok kendi kendimize konuşuruz. Aşağıdakilere çok cevap veririz ama onlar bizi duymaz. Onun dışında radyo dinleriz. Tabi bunlar işi riske atmayacak şekilde oluyor, bu çok önemli. Aşağıda komut veren kişinin ne söylediğini telsizden duyamazsak, oraya çıkmamızın bir anlamı olmaz. Bu nedenle çok kısık sesle müzik dinleriz. Riskli işlerde ise müziği kapatırız.”

Kuleye çıkışı yaklaşık 15 dakika sürüyor

Kimi zaman yemeğini dahi kulede yediğini ve gün boyu aşağıya inmediğini ifade eden Ekici, “Öğle saatlerinde yemek molası için aşağıya inebiliyoruz. Yorgun olduğumuz zamanlarda ise yemeğimizi şantiyeden paketle vince alıyoruz. Kuleye 10-15 dakika arasında çıkıyoruz, kuleden inişimiz ise 7-8 dakikayı buluyor. Çıkmak zor olduğu için dinlene dinlene çıkıyoruz, inmek daha kolay oluyor” diye konuştu.

"130 metre yükseklikte çalıştım"

En çok 130 metre yükseklikte çalıştığını dile getiren Mevlüt Ekici, “Şu anda çalıştığım inşaatın projesi 180 metreye kadar çıkmamı gerektiriyor. Nasip olursa çıkacağım” dedi.

Ekici bu mesleği seçmek isteyenlere, kurslardan belge aldıktan sonra hemen iş safhasına geçmek yerine, işin ehli kişilerin yanında bir süre çalışarak tecrübe kazanmalarını tavsiye ediyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu