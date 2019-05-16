İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital veriler ele geçirildi.

İşyerleri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kredi vaadiyle vatandaşları 2 milyon TL dolandıran 22 kişi gözaltına alındı. Detayları @trthaber muhabiri Sena Ünal aktardı. pic.twitter.com/M2PhZfCR6r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Mayıs 2019

SMS atıp aramaları bekliyorlar

Polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin vatandaşları nasıl dolandırdığını ortaya çıkardı.

Buna göre, dolandırıcılar, vatandaşların cep telefonlarına 'dolara inat 36 ay vadeye kadar 30 bin lira gelir belgesiz, kefilsiz, şartsız anında kredi çekebilmek için bilgi almak için arayın' yazılı SMS'leri atıyor.

Daha sonra şüpheliler, kendilerini 7 saniyede bir 25 lira ücret kesilen 0888'li numaralarından arayan vatandaşları hatlarda uzun süre müşteri temsilcisine bağlanmak için 5-10 dakika arasında bekletiyor ve vatandaşların yüksek meblağlarda telefon borcu ödemesini sağlıyor.

2 milyon lira vurgun

Vatandaşların cebine yansıtılan yüksek meblağlar GSM operatörleri aracılığıyla tahsil edilerek, aracı firmalar üzerinden şebekenin yaklaşık 2 milyon lira vurgun yapıldığı, şüphelilerin kendi aralarında paraları paylaştığı belirlendi.

Kaynak: DHA