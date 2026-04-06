Meteoroloji'den "zirai don" uyarısı: Birçok bölgeyi etkileyecek

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ülkenin geniş bir kesiminde zirai don tehlikesi baş gösteriyor.

Hava tahmin raporuna göre, salı gününü çarşambaya bağlayan geceden itibaren; Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde "hafif" şiddette zirai don bekleniyor.

Doğu bölgelerde risk artacak

Çarşamba gününü perşembeye bağlayan geceden itibaren ise soğumanın etkisiyle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde "orta" ve yer yer "kuvvetli" şiddette zirai donun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi gününe kadar sürecek

Hafta ortasında başlayacak olan zirai don riskinin cumartesi gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta çiftçiler ve üreticiler olmak üzere tüm ilgililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.