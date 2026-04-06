AA 06.04.2026 15:30

Doğu Karadeniz için zirai don uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yurdun kuzey ve iç bölgelerindeki hava sıcaklığının düşmesine bağlı 800 metre ve üzeri rakımlı yerlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç bölgelerindeki soğumaya bağlı perşembeyi cumaya bağlayan geceden itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Karadeniz Bölgesi Zirai don Meteoroloji
