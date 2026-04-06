TRT Haber 06.04.2026 15:07

25 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 404 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 25 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 404 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ile Asayiş Daire Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Yalova ve Yozgat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 204 adet ruhsatsız av tüfeği, 163 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 396 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

 

Operasyonlar sonucu ayrıca tabanca yapımında kullanılan muhtelif miktarda parça, araç ve gereç ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 404 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında işlem yapıldı.

SON HABERLER
16:35
Soykırımcı İsrail Lübnan'da 1497 kişiyi öldürdü
16:31
İstanbul'da kazada şehit olan polisimiz için tören düzenlendi
16:28
TMO'dan ithal pirinç iddialarına yalanlama
16:27
Gazzeli gönüllü öğretmenler bir neslin kaybolmaması için mücadele ediyor
16:19
Anadolu Ajansı 106 yaşında
16:32
İran basını: Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne de saldırı düzenledi
Hava ambulans filosuna dahil olacak GÖKBEY'in teslimatı için geri sayım başladı
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
