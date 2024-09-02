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Türkiye
TRT Haber 02.09.2024 11:35

Meteoroloji'den yerel kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara'nın batısı, Batı Akdeniz ile Ege'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 23 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den yerel kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağış, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde etkili olurken, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Manisa, Denizli, Balıkesir’in güneydoğusu, Kütahya, Uşak ve Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri ve Çankırı’nın batısı, Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca, kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Uşak, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Antalya, Isparta ve Burdur için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. 

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