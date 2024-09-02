Yemek borusu oluşmadan doğan bebek tüple besleniyor

Şanlıurfa'da dünyaya gelen Semira İsmail, doğumunun ardından nefes almakta zorluk yaşaması ve yeterli şekilde beslenememesi nedeniyle yakınları tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Birçok tetkik ve muayenenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisi'ne sevk edilen bebeğe, özofagus atrezisi tip D (yemek borusunun düzgün gelişmemesi) teşhisi konuldu.

Nadir görülen ve yaşama şansının az olduğu doğumsal bozukluğu tedavi etmek için harekete geçen Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ile Doç. Dr. Ahmet Özdemir, bebeğe aynı anda 3 zorlu operasyon gerçekleştirdi.

Ameliyatların ardından midesine takılan tüp yardımıyla beslenen bebeğe, 9-10 kilograma ulaşmasının ardından kalın bağırsağından doku alınarak yemek borusu yapılacak.

Bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, Semira'nın yemek borusunun olmadığını ve meslek hayatında ilk defa böyle bir vakayla karşılaştığını söyledi.

Bebeğin yemek ve nefes borusunun birleştiğini, sıkıntılı bir rahatsızlığının bulunduğunu anlatan Dörterler, yaklaşık 2 aydır bebeği takip ettiklerini, tedavinin ilk basamağını atlattıklarını ifade etti.

Kalın bağırsağından yama yapılarak yemek borusu oluşturulacak

Taburcu ettikleri bebeğin 9-10 kilogram olduktan sonra tekrar hastaneye geleceğini belirten Dörterler, şöyle devam etti:

"Çocuğun yemek borusu doğuştan yok ama bu kendi içerisinde en zorlu vakalardan birisi. Buradaki ilk tedavi ve ameliyatlarını yaptık. Bu tedavi birkaç aşamadan oluşuyor. Tedavi sürecini buradaki yenidoğan ekibimizle yürüttük. Çocuk 9-10 kilograma ulaştıktan sonra tekrar kliniğimize gelecek ve tedavinin ikinci aşamasını planlayacağız. Kalın bağırsağından yama yaparak yeni bir yemek borusu oluşturacağız.

Bebek şu an evine gidecek şekilde iyi oldu ama tedavimiz bitmiş değil. Çünkü çok zorlu ve sıkıntılı bir rahatsızlıktı. Bebeklerin ameliyatlarını tek aşamada yapamıyoruz. Biraz zaman geçmesi ve çocuğun büyümesi gerekiyor. Bebeğin midesine koyduğumuz balon veya hortumla bebeği besliyoruz. Oradan kilo aldırıyoruz."

Pediatri ve Yenidoğan Klinik Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ahmet Özdemir de Kayseri Şehir Hastanesi Yenidoğan Servisi'nin donanımlı bir merkez olduğunu ve servisin tüm yan dallarıyla hizmet verdiğini söyledi.

Semira bebeğin dünyaya 3 kilogram geldiğini aktaran Özdemir, bebeğin iyileşmesi için ekip olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Hastanın uzun ve meşakkatli sürecini düzgün bir şekilde yönettiklerini ifade eden Özdemir, "Bebek artık annesini istiyor, anne kucağına hasret durumda" dedi.

Bebeğin, annesine çeşitli eğitimler verilerek taburcu edildiğini dile getiren Özdemir, pediatri ve yenidoğan kliniğinde bebeğin iyileşmesi için emek veren personele de teşekkür etti.