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Türkiye
TRT Haber 01.04.2025 02:57

Meteoroloji'den sarı kodlu "sağanak" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ve Batı Akdeniz'deki 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte o iller...

Meteoroloji'den sarı kodlu "sağanak" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz ile Samsun, Sinop, Ordu, Ardahan,,Erzincan, Erzurum, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz, Eskişehir’in güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu "sağanak" uyarısı

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir’in güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun batısı ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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