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Türkiye
AA 01.04.2025 01:42

Siirt'te fabrika yangını: 11 kişi dumandan etkilendi

Siirt'te bir terlik fabrikasında çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'te fabrika yangını: 11 kişi dumandan etkilendi

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'te fabrika yangını: 11 kişi dumandan etkilendi

Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı

Yangın söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen 11 kişiden 10'una sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi, 1 kişi de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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