Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, yarın ülkenin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Ardahan ve Şırnak hariç Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: sağanak doğu akdenizSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 14:40
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