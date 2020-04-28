Haber Giriş: Kaynak: DHA
Gemiler Zeytinburnu açıklarında salgının bitmesini bekliyor
[Fotoğraf: DHA]
Salgın nedeniyle ülkeler arası karşılıklı ticaret azaldı. Yük bulamayan gemiler de Zeytinburnu açıklarına demirledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin aldığı önlemler ve azalan ticaret yüzünden Zeytinburnu açıklarına demirleyen gemilerin sayısı her geçen gün artıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Gemilerde zorunlu olarak bulunması gereken personelin ihtiyaçları ise bağlı oldukları acentelere ait küçük teknelerle sağlanıyor. Acente tekneleri gün boyu gemiler arasında mekik dokuyor.
[Fotoğraf: DHA]
Gemilerin demirli oldukları sürelerde bakımlarının yapıldığı, ambarlarının havalandırıldığı öğrenildi. Zeytinburnu sahiline demirleyen onlarca gemi havadan fotoğraflandı.
Son Haberler
- 15:26
- 15:24
- 15:24
- 15:23
- 15:07
Sıradaki Haber
Zeynep Teyze 12 taşınmazını TSK'ya bağışladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz