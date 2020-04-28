Konya'da yaşanan olaydan sonra, Kadir Şeker'in yargılanması 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlanan Şeker, cezaevinde yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak sağlık durumunun iyi olduğu söyledi.

Avukatların hazır bulunduğu duruşmada salgın tehlikesinden dolayı davanın esasına girilmeden sadece Kadir Şeker'in tutukluluk durumu görüşüldü.

Mahkeme, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.