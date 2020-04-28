23 Nisan'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye görevi yapan polis ekibi, kendi çizdiği Türk Bayrağı'nı balkondaki kolona asmaya çalışan 8 yaşındaki Abdullah'ı fark etti. Çocuğun bu davranışı karşısında duygulanan polisler, çocuğa Türk Bayrağı götürdü ve asmasına yardımcı oldu. Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Mardin Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın talimatıyla, polisler Abdullah'ı ve ailesini ziyaret etti. Bu kez çerçeveli büyük bir bayrağı hediye alan Abdullah, çok mutluydu.

Abdullah ve kardeşleri polislerle uzun uzun sohbet etti. Abdullah büyüyünce avukat olacağını söyledi. Polisler, Abdullah ve kardeşlerine hediyeler verip hatıra fotoğrafı da çektirdi.