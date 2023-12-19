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Türkiye
AA 19.12.2023 09:27

Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görülebileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor."

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