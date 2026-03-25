TRT Haber 25.03.2026 09:22

Meteoroloji'den "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari genelinde ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli yağış ve yoğun kar beklendiğini duyurarak vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

[Fotograf: AA]

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgedeki yağışların etkisini artırması öngörülüyor.

Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların, 1800 metre rakım ve üzerindeki bölgelerde kuvvetli, yer yer ise yoğun kar yağışı (5-20 santimetre, yükseklerde 20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada; kuvvetli yağışlarla birlikte alçak rakımlı yerlerde sel ve su baskını, yüksek kesimlerde ise tipi, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

