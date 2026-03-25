Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.03.2026 08:54

Kayseri pastırması Avrupa’da tescillendi

Kayseri pastırması Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Bununla birlikte AB'de tescilli olan ürün sayımız 46'ya yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

Kayseri pastırmasının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürün olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Memleketim Kayseri'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık. Yerel değerlerimize sahip çıkan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy'u, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Türkiye'de, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliği bulunduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı, Maraş çöreği, Adana şalgamı, Kayseri pastırması."

Bakan Yumaklı: Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye devam ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kayseri'nin asırları aşan lezzetinin, şimdi sınırları aştığına işaret eden Yumaklı, kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri pastırmasının, AB tescili alan 46'ncı coğrafi işaretli ürün olduğunu aktardı.

Bakan Yumaklı, "Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kayseri'ye, emek veren tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Kayseri pastırması, özel çemenle kaplı dış yüzeyi, karakteristik kırmızı rengi ve kendine has üretim tekniğiyle biliniyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Kayseri
Sıradaki Haber
ByLock kullanan 9 şüpheliye gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:36
İran: İsrail'deki hedefler ve ABD'nin bölgedeki üsleri füze ve İHA'larla hedef alındı
08:42
Vatanına aşık bir dava adamı: Muhsin Yazıcıoğlu
09:27
Meteoroloji'den "fırtına" uyarısı
09:30
İran'ın, ABD ile müzakere sürecini Başkan Yardımcısı Vance ile yürütmeyi tercih ettiği öne sürüldü
09:25
Meteoroloji'den "kuvvetli yağış" uyarısı
09:14
Brent petrolün varili 96,68 dolardan işlem görüyor
Ardahan'da kar nedeniyle 3,5 aydır kapalı olan yol açılıyor
Ardahan'da kar nedeniyle 3,5 aydır kapalı olan yol açılıyor
FOTO FOKUS
Sungur hedefi tam isabetle vurdu
Sungur hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ