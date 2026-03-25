AA 25.03.2026 06:25

Freni boşalan tır 4 araca çarpıp elektrik direğini devirdi

Samsun’un İlkadım ilçesinde freni boşalan tır, seyir halindeki 4 araca çarpıp refüjdeki elektrik direğini de devirerek durabildi. Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Freni boşalan tır 4 araca çarpıp elektrik direğini devirdi

Samsun-Ordu kara yolu Güzeldere Mahallesi civarında, sürücüsü öğrenilemeyen Azerbaycan plakalı kablo yüklü tırın seyir halindeyken freni boşaldı.

Yaklaşık bir kilometre kontrolsüz ilerleyen tır, seyir halindeki kamyon, hafif ticari araç ile 2 otomobile çarptı.

Savrulan tır, refüjdeki elektrik direğini devirdikten sonra durabildi.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçlarda hasara yol açan kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

