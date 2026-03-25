Freni boşalan tır 4 araca çarpıp elektrik direğini devirdi

Samsun-Ordu kara yolu Güzeldere Mahallesi civarında, sürücüsü öğrenilemeyen Azerbaycan plakalı kablo yüklü tırın seyir halindeyken freni boşaldı.
Yaklaşık bir kilometre kontrolsüz ilerleyen tır, seyir halindeki kamyon, hafif ticari araç ile 2 otomobile çarptı.
Savrulan tır, refüjdeki elektrik direğini devirdikten sonra durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçlarda hasara yol açan kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.