AA 25.03.2026 06:12

Edirne'de sanayi sitesini alevler sardı

Edirne’de sanayi sitesindeki pimapen dükkanında başlayan yangın kısa sürede yan dükkana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesi faciayı önledi.

Edirne Sanayi Sitesi'nde bulunan bir pimapen dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede bitişikteki orman malzemeleri imalathanesine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti, ekiplerden bilgi aldı.

Yangın nedeniyle sanayi sitesindeki diğer iş yerlerinin sahipleri de bölgeye geldi.

Öte yandan orman malzemeleri imalathanesindeki köpek yavrusu, dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkarıldı. Yangında iş yerlerinde hasar oluştu.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

