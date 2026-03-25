AA 25.03.2026 07:14

İstanbul'da kaçak silah ticareti şüphelilerine operasyon

İstanbul Sancaktepe ve Kartal’da düzenlenen operasyonda 122 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesinin desteğiyle kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Sancaktepe ve Kartal ilçelerinde silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir araca ve sonrasında şüphelilerin ikametine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda kurusıkıdan dönüştürülen 122 tabanca, 2 av tüfeği, 350 fişek, 12 sürgü, 44 gövde, 100 namlu ve silah parçaları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

