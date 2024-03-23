Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Doğu Anadolu’nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.