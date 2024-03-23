Çok Bulutlu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 23.03.2024 08:26

Diyarbakır merkezli "sazan sarmalı" operasyonu

Diyarbakır ve İstanbul'da "sazan sarmalı" yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. 20 şüphelinin tutuklandığı dolandırıcılık operasyonunda 29 şahsın 9 milyon 200 bin TL'lik mal varlığına el konuldu.

Diyarbakır merkezli "sazan sarmalı" operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan veren şahısların, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırdıklarını belirledi.

Parayı dövize çevirirken tespit edildi

Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda dolandırıcı çetesi çökertildi.

Şüphelilerden birinin dolandırıcılıktan elde ettiği parayı dövize çevirirken görüntülerinden tespit yapıldı, aramalarda ruhsatsız tabancalara, telefonlara ele geçirildi.

29 şahsın tapu kayıtları, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunları gelirleri, kara, hava ve deniz taşıtları, kripto varlıklarının araştırılması ve incelenmesi sonucu; 2 adet daire, 1 adet iş yeri, 1 adet depo ve 2 adet araca toplamda 9 milyon 200 bin TL taşınır ve taşınmaza el konuldu.

20 şüpheli tutuklandı

‘Sazan sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

ETİKETLER
Diyarbakır Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:41
Süper Kupa'nın tarihi değişmedi
10:08
Moskova'da terör saldırısı: 60 ölü, 100'den fazla yaralı
09:29
'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran çeteye operasyon: 20 gözaltı
09:16
Türksat 6A temmuz ayında uzaya gönderilecek
08:57
Araç içerisinden ateş eden zanlıya 26 bin lira ceza
08:16
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Moskova'da konser salonuna terör saldırısının ardından Minsk'teki Rus Büyükelçiliği önünde yas tutuldu
Moskova'da konser salonuna terör saldırısının ardından Minsk'teki Rus Büyükelçiliği önünde yas tutuldu
FOTO FOKUS
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ