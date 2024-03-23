Çok Bulutlu 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 23.03.2024 05:36

Hakkari'de fırtına: Mahsur kalan arıza ekipleri kurtarıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki elektrik arızasından dönerken yoğun fırtınadan dolayı yolda mahsur kalan VEDAŞ ekipleri kurtarıldı.

Hakkari'de fırtına: Mahsur kalan arıza ekipleri kurtarıldı

Hafta başından buyana etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Fırtınadan dolayı yaşanan arızaları gidermek için Şemdinli ilçesi kırsalındaki elektrik arızasına giden VEDAŞ arıza ekipleri, yoğun tipiden dolayı yolda ilçeye bağlı Kayalar köyü yakınlarında mahsur kaldılar.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Şemdinli İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

İlçe Özel İdaresi VEDAŞ ekiplerini kurtarmak için bölgeye geldiklerinde içeresinde acil hasta olan minibüsle mahsur kaldığını görünce Şemdinli'den ambulans talep ediliyor.

Ekipler, yoğun çalışmanın ardından önce hastayı, sonra VEDAŞ ekiplerini kurtardı. VEDAŞ ekipleri ilçeye dönerken, hasta da ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürdü. 

ETİKETLER
Hakkari Fırtına
Sıradaki Haber
Manisa'da çiftçilerden zirai don nöbeti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:43
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD, Rusya ve Çin'e tepki
04:57
Manisa'da çiftçilerden zirai don nöbeti
06:15
İstanbul’da trafik kazasında polis memuru şehit oldu
03:19
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
03:02
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Liberya'da 1000 aileye gıda yardımı
02:17
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail Gazze'yi susuz bırakarak salgın hastalığa yol açıyor
Mescid-i Aksa’da 100 bin kişi teravih namazı kıldı
Mescid-i Aksa’da 100 bin kişi teravih namazı kıldı
FOTO FOKUS
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ