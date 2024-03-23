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Türkiye
AA 23.03.2024 08:54

Araç içerisinden ateş eden zanlıya 26 bin lira ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da aracının içinden etrafa ateş açan zanlının gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Araç içerisinden ateş eden zanlıya 26 bin lira ceza

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmada, sosyal medyada bir hesaptan "Araç içerisinden ateş eden" bir şahsın görüntüsünün yayımlandığının görüldüğünü, yapılan incelemelerde söz konusu şahsın 18 yaşındaki M.Ö. olduğunu ve olayın Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 2. Kısım Şelale Caddesi'nde meydana geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli şahısla ilgili 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca trafik yönünden 26 bin lira idari para cezası kesilmiştir. Şüpheli mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, şehir eşkıyalığına özenenleri adalete teslim etmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Paylaşımda, hakkında işlem yapılan zanlının, polis merkezine getirildiği video görüntülerine de yer verildi.

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