Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Kuvvetli yağış, yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu dahil İç Anadolu ve İç Ege'de 12 il için sarı uyarı yaptı.

Uyarı yapılan iller arasında Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Eskişehir, Kütahya, Muğla, Ankara, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Uşak yer alıyor.

Vatandaşların sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi.

Hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor

Bugün Ege ve İç Anadolu'nun kuzey batısı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Yarın İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, göller bölgesi, Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Pazar günü ise yağış alan bölge genişleyecek. Akdeniz'in iç kesimleri ile batı orta Karadeniz'de, kuvvetli yağış ve rüzgar görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı yağış alan bölgelerde mevsim normallerinin altına düşecek. Ankara'da sıcaklık 21, İstanbul'da 24, İzmir'de 28 derece olacak.