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Türkiye
AA 01.06.2023 23:39

"Hatay nar ekşisi" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

"Hatay nar ekşisi", Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

"Hatay nar ekşisi" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
[Fotograf: AA]

Antakya Ticaret Odası'ndan (ATSO) yapılan açıklamaya göre, ATSO'nun girişimleriyle kentin önemli lezzetlerinden Hatay nar ekşisinin tescillenmesi için TÜRKPATENT'e başvuru yapıldı.

Kurumun değerlendirmesinin ardından ürüne, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

ATSO'nun 2005 yılından bu yana gastronomi kenti Hatay'ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması çalışmaları kapsamında 14 ürünün tescillenmesinin sağlandığı öğrenildi.

Açıklamada, Hatay'da biber salçası, zahter, barburi üzümü ve beyaz bal kabağında da tescil sürecinin devam ettiği belirtildi.

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