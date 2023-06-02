Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 bin 431 personel alındı

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler. Hayırlı olmasını diliyorum."
Ne dediysek o!— Derya Yanık (@deryayanikashb) June 1, 2023
Bakanlığımızda göreve başlayacak 2.431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız MÜLAKATSIZ, sadece KPSS PUAN üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (…