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Türkiye
AA 02.06.2023 00:02

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 bin 431 personel alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi" ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 bin 431 personel alındı

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler. Hayırlı olmasını diliyorum."

 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık
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