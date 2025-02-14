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Türkiye
TRT Haber 14.02.2025 06:00

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışının bugün öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun; (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde kar yağışlarının kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayına karşı tedbir alınması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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