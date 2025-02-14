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Türkiye
AA 14.02.2025 05:01

Malatya-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Malatya-Kayseri kara yolunun Darende-Malatya bölümü, kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Malatya-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
[Fotograf: AA]

Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı etkiledi.

1800 rakımlı Karahan, Kozluca ve Çayırdüzü mevkilerinde yoğun kar ve tipi sebebiyle yolda kalan kamyon ve tırlar için kurtarma çalışmaları devam ederken, D-300 kara yolunda araç trafiği durduruldu.

Malatya-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Darende ilçe ve bölge trafik ekipleri, ilçe girişinde araçları durdurarak, kontrollü bir şekilde sürücüleri yurtlara ve belediyeye ait sosyal tesislere yönlendirdi.

Belediye ekipleri, otobüslerde ve araçlarında bekleyen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuyor.

Malatya-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

İlçe kaymakamlığı tarafından yurtlara yerleştirilen 100’e yakın kişiye barınma ve yemek imkanı sağlandı.

Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi ve yolların açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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