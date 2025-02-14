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Türkiye
AA 14.02.2025 05:46

Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın
[Fotograf: AA]

Kocatepe Mahallesi Kılburnu Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı.

Binada bulunan 10 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın alt katında park halindeki bir kamyonet tamamen yanarken, binada da maddi hasar oluştu.

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