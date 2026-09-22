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Türkiye
AA 22.09.2026 13:41

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

MGM'den yapılan açıklamaya göre bu gece saatlerinden sonra Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batısında, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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Meteoroloji Sağanak Yağış Bartın Adana Hatay Antalya Osmaniye Kastamonu
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