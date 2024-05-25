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Türkiye
AA 25.05.2024 12:22

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam eden gök gürültülü sağanağın Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise bugün görülecek sağanağın öğle saatlerinden sonra Osmaniye il geneli ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olacağı ön görülüyor.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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