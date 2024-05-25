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Türkiye
AA 25.05.2024 10:25

'Horoz Koruma Derneği'nde horoz dövüştürürken yakalandılar

Diyarbakır'da horoz dövüştürdüğü gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı, 46 kişiye 295 bin 470 lira ceza kesildi.

'Horoz Koruma Derneği'nde horoz dövüştürürken yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Bağlar ilçesinde "Horoz Koruma Derneği" adı altında Hint horozlarının dövüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzleyici gibi içeri giren polis ekipleri, horoz dövüşü yapıldığını ve bahis oynandığını tespit etti.

'Horoz Koruma Derneği'nde horoz dövüştürürken yakalandılar

16 Hint horozu ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında A.G, M.İ, A.B, A.A, H.Y, C.Y. ve S.A. gözaltına alındı, 16 Hint horozu ve 41 bin lira ele geçirildi, sözde kupaya el konuldu.

Ayrıca 46 kişiye toplam 295 bin 470 lira ceza uygulandı.

'Horoz Koruma Derneği'nde horoz dövüştürürken yakalandılar

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