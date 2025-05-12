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Türkiye
AA 12.05.2025 15:43

Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı

Yurdun doğu kesimlerindeki bazı illerde yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Malatya, Elazığ, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güneyi ile Diyarbakır, Siirt ve Batman'da aralıklı, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji'den Diyarbakır ve çevre illerde serin ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren bölge genelinde sıcaklıkların 8 ile 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Serin ve yağışlı havanın cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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