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Türkiye
DHA 12.05.2025 14:42

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Çekmeköy'deki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan bir işçi öldü, bir işçi yaralı kurtarıldı.

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Reşadiye Mahallesi Esençile Sokak'taki inşaat şantiyesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarıldı. Tülek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak altındaki Yasin Tülek'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerindeki çalışmaların ardından Tülek'in cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Öte yandan Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 13.30'da toprak kayması ihbarı yapıldığını, İstanbul Valisi Davut Gül'ün talimatları doğrultusunda devletin bütün kurum ve kuruluşlarının tüm imkanlarıyla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

İlk etapta işçilerden birinin yaralı olarak çıkarılarak hastaneye gönderildiğini ve sağlık durumunda endişelenecek bir şey olmadığını belirten Çelik, "Diğer kardeşimizle ilgili de arama kurtarma çalışmalarının sonucunu hep birlikte gördük. Şu an olay tamamen adli makamlarımızın talimatları doğrultusunda devam edecek." ifadelerini kullandı.

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