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Türkiye
TRT Haber, AA 12.05.2025 12:35

Amasya'da art arda iki deprem deprem

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Amasya'da art arda iki deprem deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,4, saat 12.26'da 4,2 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Depremler, yerin yaklaşık 10,07 ve 19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntılar nedeniyle ilçede korku yaşayan vatandaşlar, binalardan dışarı çıkarak bir süre bekledi.

Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

İki ilçede eğitime ara verildi

Amasya Valisi Önder Bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Çok şükür bize ulaşan olumsuz bir durum yok, saha tarama çalışmalarımızı hızla başlattık. AFAD ve diğer kurumlarımız bölgede incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Öte yandan Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde okullarda eğitime bugün ara verildi.

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