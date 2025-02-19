Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, akşamdan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenirken, fırtınanın perşembe sabah etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuzey Ege'de de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenirken, rüzgarın cuma öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.