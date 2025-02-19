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Türkiye
AA 19.02.2025 01:10

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 19-21 Şubat'ta uçuşlar iptal edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 19-21 Şubat'ta uçuşlar iptal edilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, alınan önlemler ve iptal edilen seferlere ilişkin bilgi verildi.

İstanbul Havalimanı'nda bugün yüzde 15'e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Türk Hava Yollarının günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat'ta yaklaşık 150 uçuşunun, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da iptaller olacak

Açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Şubat'ta uçuş iptalinin gerekli olmadığının değerlendirildiği, 20 Şubat Perşembe günü yapılacak uçuşların ele alındığı ve ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 10 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı

Bu kapsamda Pegasus tarafından 46, Ajet tarafından ise 22 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Şubat Cuma günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 15 oranında uçuş iptali yapılmasına, bu kapsamda Pegasus tarafından 68 uçuş, Ajet tarafından 34 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir. Her iki havalimanı içinde uçuş ekiplerinin uçuş programları işletmeler tarafından gözden geçirilmiş olup kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapılmıştır. Uçuş ekiplerindeki nöbetçi sayıları gözden geçirilmiş, gerekli takviyeler işletmeler tarafından yapılmaktadır."

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