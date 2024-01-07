Parçalı Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.01.2024 19:46

Meteoroloji'den Aydın'a fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın'ın kıyı kesimlerinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den Aydın'a fırtına uyarısı
[Fotograf: İHA]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın il genelinde halen güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmeye devam eden rüzgarın, Aydın’ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Koçarlı) yarın öğleden sonraya kadar aynı yönlerden ve aynı şiddette esmeye devam edeceği tahmin edildiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Meteoroloji Aydın Fırtına
Sıradaki Haber
İzmir'de hortum ağaçları devirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:29
Togg yeni modelin ilk görüntüsünü paylaştı
20:27
Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
19:51
Edirne’de hortum çatıları uçurdu, ağaç ve direkleri devirdi
19:50
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldürüldü
19:45
İzmir'de hortum ağaçları devirdi
20:22
Düzce'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Chicago'da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
Chicago'da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni model mi geliyor?
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni model mi geliyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ