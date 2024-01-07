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Türkiye
İHA 07.01.2024 19:42

İzmir'de hortum ağaçları devirdi

İzmir’de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Karaburun ilçesinde hortum meydana geldi.

İzmir'de hortum ağaçları devirdi
[Fotograf: İHA]

Hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırlarken, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu sağanak ve fırtına ikazının ardından kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de hortum ağaçları devirdi

Karaburun ilçesinde ise sabah saatlerinde oluşan hortum, saniyeler içerisinde adeta yıktı geçti. Küçükbahçe Mahallesi’nde meydana gelen hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırladı.

İzmir'de hortum ağaçları devirdi

Ağaçları kökünden söken, evlerin çatısını uçuran hortum faciasında can kaybı olmadığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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