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Türkiye
AA 07.01.2024 19:23

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale-Eceabat hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı bu gece Çanakkale'den saat 01.00, Eceabat'tan ise saat 04.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Yarın Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan planlı diğer seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği vurgulandı.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği, tarifelerinde bulunan planlı diğer tüm seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.

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