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Meteorolojiden Adana için sağanak uyarısı26 Kasım 2019 Salı 23:45 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 23:52
Adana merkez ve Karataş ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
[Adana'da şimşek - Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana merkez ile Karataş ilçesinde devam eden gök gürültülü sağanağın, saat 02.00'ye kadar etkisini artırarak kuvvetleneceği öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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