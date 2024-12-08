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Türkiye
TRT Haber 08.12.2024 00:05

Meteorolojiden 7 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimleri için önemli bir yağış uyarısında bulundu. Son tahminlere göre, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Meteorolojiden 7 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu(Kayseri, Sivas ve Niğde hariç), Batı Karadeniz(Bartın ve Zonguldak hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 7 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı

7 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı 

Yağışların Pazar günü, Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroji Genel Müdürlüğü; Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa illeri için sarı, Muğlu ve çevresi için de turuncu kodda gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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