Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Rüzgarın batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölge illerinden Erzurum, Ağrı, Kars ve Erzincan'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 6, Ağrı'da 8, Erzurum 9, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de ise 14 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Erzurum ve Ağrı'da 26, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 24 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, bölge genelinde ve özellikle sıcaklığın artış göstereceği 4 ilde vatandaşları, muhtemel sağlık sorunlarıyla olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA