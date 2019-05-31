Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu A.A., I.M. ve M.M.’yi gözaltına alındı.

A.A.’nın çantasında, ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat bulundu.

Adana Müze Müdürlüğüne gönderildi

Yapılan incelemede, Tevrat'ın bir sayfasında Siyon yıldızı ve alt kısmında kanatlı çift aslan figürü ile başka bir sayfasında peçeli baykuş figürünün olduğu görüldü.

Tevrat'ın incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA