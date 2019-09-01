Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Öğleden sonra Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En yüksek sıcaklığın 34 derece olması bekleniyor

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 9, Ağrı'da 10, Erzincan'da 15, Iğdır'da 16 ve Tunceli'de 18 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 34, Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 28, Erzurum 26, Kars ve Ardahan'da 25 derece olacağı öngörüldü.

Rize ve Artvin'de yaşayanlar yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Trabzon'un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Artvin ve Rize'de beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA