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Türkiye
İHA 25.01.2024 16:14

Meteoroloji'den 3 il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin için kar ve yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 3 il için kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa'nın kuzeyi ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batısının yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı (10-20 santim kar örtüsü) beklendiği bildirildi.

Şanlıurfa ve Mardin’in güneyi, Diyarbakır’ın güney ve doğusu ile Batman çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Açıklamada; ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı.

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