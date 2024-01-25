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Türkiye
TRT Haber 25.01.2024 16:08

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Mardin'de hissedildi.

 

Bakan Yerlikaya: An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesbından açıklamalarda bulundu:

"Malatya Battalgazi’de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." 

Vali Yazıcı : Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor

Malatya Valisi Ersin Yazıcı,  deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor" diye konuştu.

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Adıyaman Deprem Kahramanmaraş Malatya Mardin
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