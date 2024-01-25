Duman 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 25.01.2024 15:58

Hırsız sandılar suçlu köpekler çıktı: O anlar kamerada

Sinop’ta apartmana giren köpekler misafirin ayakkabılarını alarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.

Sinop bir apartmanın dış kapısının açık bırakılmasını fırsat bilen iki sokak köpeği içeri girdi. Merdivenleri çıkan köpekler daireye misafirler gelenlerden birinin ayakkabısını aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı ilk etapta hırsızlık olduğunu düşünen apartman sakinleri, gerçeği kamera kayıtlarına bakınca öğrendi.

Apartman sakinlerinden Ercan Güler, yaptığı açıklamada, "Komşum aradı beni. Ayakkabının olmadığını söyledi. Hırsız çalmış olabileceğini düşünmüş ilk etapta. 'Kamera kayıtlarına bakabilir miyiz?' dedi. Kamera kayıtlarına baktığımızda iki sokak köpeğinin apartmana giriş yaptığını ve bir süre apartmanda kaldıktan sonra ayakkabıyı alıp çıktılarını gördük. Biz de çok şaşırdık. Daha sonra gidip köpekleri bulduk. Ayakkabıda oraya yakın bir bölgedeymiş" dedi. 

ETİKETLER
Hırsızlık Sinop
Sıradaki Haber
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
Jant hırsızları 140 saatlik görüntü kaydı incelenerek yakalandı
16:24
46 bin deprem konutunun kura çekimi yapılacak
16:19
Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu
16:22
Meteoroloji'den 3 il için kar uyarısı
16:29
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
16:02
İsrail esir takasında serbest bıraktığı Filistinliyi yeniden gözaltına aldı
Açlıkla mücadele eden Filistinliler, yemeklere ulaşabilmek için saatlerce sıra bekliyor
Açlıkla mücadele eden Filistinliler, yemeklere ulaşabilmek için saatlerce sıra bekliyor
FOTO FOKUS
Hırsız sandılar suçlu köpekler çıktı: O anlar kamerada
Hırsız sandılar suçlu köpekler çıktı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ