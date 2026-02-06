Hafif Sağanak Yağışlı 7.2ºC Ankara
Türkiye
AA 06.02.2026 06:40

Meteoroloji'den 22 il için fırtına ve sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Ege'nin kuzeyi ile Antalya, Burdur, Muğla ve Isparta çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 2 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 22 il için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına beklenen Amasya, Artvin, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt ile sağanak beklenen Antalya, Balıkesir, Burdur, Isparta, İzmir ve Manisa için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

