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Türkiye
AA 30.05.2025 08:45

Meteoroloji'den 14 il için "sarı" uyarı

Yurdun bazı illerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 il için "sarı" kodla uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 14 il için "sarı" uyarı

 Yurdun bazı illerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara ve Antalya çevreleri ile Güney Ege'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 14 il için "sarı" uyarı

Ayrıca, bugün öğle saatlerinde Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Muğla, Ankara, Aydın, Denizli, Isparta, Konya, Manisa, Uşak'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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