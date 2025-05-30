Meteoroloji'den 14 il için "sarı" uyarı

Yurdun bazı illerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara ve Antalya çevreleri ile Güney Ege'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca, bugün öğle saatlerinde Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Muğla, Ankara, Aydın, Denizli, Isparta, Konya, Manisa, Uşak'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.